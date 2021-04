Questa mattina verso le 11, vigili del fuoco e soccorso alpino sono intervenuti a Serramazzoni dove un trattore si è ribaltato nella scarpata adiacente via Monte Pizzicano tra Ospitaletto e San Dalmazio. Il conducente è stato soccorso ed affidato ai sanitari del 118 che hanno provveduto al trasporto in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna in codice di massima gravita. Sul posto anche i Carabinieri.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013