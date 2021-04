Lista d’attesa a zero nelle scuole d’infanzia di Bologna già dalla prima graduatoria per l’anno 2021/2022, pubblicata oggi, mercoledì 21 aprile: le domande sono 2.642 (l’anno scorso erano 2.736), e a fronte di 425 posti ancora disponibili nelle scuole comunali e statali, le bambine e i bambini in lista d’attesa sono 171. L’obiettivo “lista zero” a livello cittadino è mantenuto anche se si contano le 123 domande arrivate fuori termine, che verranno considerate solo nelle successive graduatorie.

Questo è il dettaglio per Quartiere:

Borgo Panigale-Reno: 76 posti ancora disponibili e 24 domande in lista;

Navile: 66 posti e 83 domande in lista (dato che si assesterà nelle prossime graduatorie posto che, come per gli anni scorsi, le domande di Navile sono considerate di bacino anche per le vicine scuole di San Donato);

Porto-Saragozza: 101 posti e 12 domande in lista;

San Donato-San Vitale: 83 posti e 31 domande in lista;

Santo Stefano: 53 posti e 12 domande in lista;

Savena: 46 posti e 9 domande in lista.

Come ogni anno, il numero dei bambini in lista d’attesa è un dato in costante evoluzione per effetto del tempo fisiologico di cui le famiglie hanno bisogno per effettuare la scelta definitiva della scuola nel sistema integrato di strutture pubbliche e private paritarie convenzionate. Dunque solo con le prossime graduatorie si potrà avere un dato più realistico e intervenire eventualmente su ogni singola situazione rimasta in sospeso.