Domenica 25 aprile il Comune di Novi sarà in diretta Facebook con ANPI per celebrare assieme questa importante ricorrenza. Inoltre, in occasione della manifestazione, nel corso della settimana verranno appese da parte di ANPI Novi e ANPI Rovereto delle bandiere tricolori sugli alberi dei viali e dei fiori rossi sulle targhe delle vie del comune intitolate ai partigiani o legate alla resistenza.



