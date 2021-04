Nel pomeriggio di ieri si sono svolti importanti servizi di controllo del territorio che il Questore ha predisposto, anche in ragione delle segnalazioni di degrado urbano. Detti servizi, espletati dagli uomini della Questura di Reggio Emilia coadiuvati dalla Polizia locale, si sono concentrati nell’area a ridosso della stazione ferroviaria, piazzale Europa, viale Ramazzini.

L’area di piazzale Europa da tempo è oggetto di costanti controlli anche a causa di episodi di degrado e di reato. Da ultimo nella serata del 19 aprile un cittadino di origine indiana è rimasto vittima di una rapina. L’uomo, in sede di denuncia sporta negli uffici della Questura ha dichiarato che sei uomini, di cui uno – suo dire – armato di pistola, lo avrebbero percosso e derubato dei suoi effetti e dei contanti da lui posseduti mentre, intorno alla mezzanotte, transitava nei pressi del bar in loco.

Verso le 15:00 di ieri, durante lo svolgimento dei controlli in piazzale Europa, il contingente di servizio veniva avvicinato dalla vittima della rapina che dichiarava di aver riconosciuto, tra i giovani presenti, due degli autori della rapina occorsagli nella serata precedente.

Gli agenti hanno provveduto all’identificazione dei due presunti autori, entrambi giovani stranieri di cui uno di origine gambiana ed uno di origine liberiana, i quali venivano riconosciuti inequivocabilmente dalla vittima quali autori del reato in quanto, gli aggressori, al momento del fatto, non indossavano la mascherina di protezione.

I giovani identificati, di cui uno in regola con le norme sul soggiorno mentre la posizione del secondo è al vaglio dell’ufficio immigrazione, venivano entrambi denunciati in stato di libertà per il reato di rapina in concorso.