Disposta dal Questore di Bologna Gianfranco Bernabei ed eseguita nella giornata di ieri la sospensione della licenza di due B&B, entrambi siti nel medesimo edificio in via Matteotti. Negli ultimi tempi le due strutture ricettive erano state oggetto di alcuni controlli da parte della locale Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale.

Il 23 marzo 2021 gli operatori di Polizia rilevavano all’interno dei B&B la presenza di alcuni ospiti che non erano registrati nel portale “Alloggiati Web” della Questura, uno dei quali risultava sprovvisto di titolo di soggiorno e, pertanto, irregolare nel territorio nazionale.

Alcune settimane dopo, in occasione di un secondo controllo, all’interno di uno dei B&B un ospite veniva trovato in possesso di un bilancino di precisione e circa 20 grammi di hashish. Nella stessa circostanza altri clienti risultavano non essere stati regolarmente registrati presso l’apposito portale. Nell’occasione il controllo veniva esteso anche all’altro B&B, dove un ospite veniva trovato in possesso di circa 9 grammi di hashish.

Infine, nei giorni scorsi, durante la notte, la Volante del Commissariato “Due Torri – San Francesco” individuava in via Matteotti un soggetto, tunisino del 1995, in possesso di 8 involucri di sostanza stupefacente, pari a circa 2 grammi di cocaina. Appurato che l’uomo alloggiava presso uno dei B&B in questione, la perquisizione veniva estesa anche all’interno della sua stanza, in cui venivano rinvenuti 2,60 grammi di marijuana e 2.105,00 euro in contanti, oltre al materiale atto al confezionamento. L’uomo veniva, pertanto, denunciato.

Immediata, pertanto, la risposta della Questura che, accertato che tali strutture ricettive non effettuano regolarmente il controllo delle persone alloggiate e accolgono soggetti pregiudicati dediti alla commissione di reati, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti e dei condomini, ha condotto alla chiusura del B&B “Matteotti 23” e del B&B “Viola” per 15 giorni.