Il dialogo è aperto da mesi, molti gli incontri anche con i cittadini e la volontà comune di migliorare le emissioni provenienti dall’impianto Elmi di via Romitino, gestito dal 2019 dalla storica azienda di costruzioni riminese Pesaresi Giuseppe SpA.

All’ampia disponibilità da parte dell’azienda di risolvere la problematica con interventi e investimenti volti ad ammodernare le strutture, fa seguito in questi giorni l’inizio delle pratiche di installazione di un nuovo camino, opera che consentirà di convogliare i vapori industriali in modo più efficiente e rispettoso dell’ambiente urbano e che in base agli studi compiuti dovrebbe ridurre considerevolmente i cattivi odori.

La collaborazione tra l’Amministrazione e l’impresa, insieme a una puntuale comunicazione, ha delineato un percorso che coinvolge tutti i cittadini illustrando il processo di produzione, aggiornando sulle trasformazioni programmate per fugare i legittimi dubbi sulle emissioni.

«La produzione di asfalto può produrre un odore sgradevole che tuttavia è innocuo per la salute», precisa la società Pesaresi Elmi, fermo restando che «sul nuovo camino verrà installata una postazione di lavoro fissa per ulteriori rilevazioni da parte di ARPAE e AUSL e avviata una nuova campagna di monitoraggio degli odori», dichiara l’Amministrazione Comunale.

Il Comune di Castenaso seguirà lo sviluppo dei lavori e continuerà a monitorare la situazione nell’interesse della città.