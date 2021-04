Sono cinque, tutti indiani di età compresa tra il 23 ed i 39 anni, le persone denunciate per rissa mentre per altri due è ancora in corso l’identificazione. I fatti risalgono allo scorso febbraio, quando nello spogliatoio di in un’azienda di Luzzara, al termine di un turno di lavoro, per futili motivi alcuni dipendenti hanno iniziato a discutere tra loro. Il diverbio iniziato tra tre dipendenti è proseguito poco dopo fuori dallo spogliatoio e, in breve tempo, è scemato in una vera e propria rissa che ha visto coinvolte almeno sette persone. Di 7 e 10 giorni le prognosi certificate dai sanitari del Pronto Soccorso di Suzzara a due di loro, di 3 giorni invece quella rilasciata dal proprio medico curante ad un terzo contendente.

Le indagini dei Carabinieri di Luzzara hanno avuto inizio nel momento in cui, il mattino seguente, alcuni degli indiani coinvolti si sono recati in Caserma per denunciare i fatti. Minuzioso il lavoro degli uomini dell’Arma che, una volta acquisite le immagini dell’impianto di video sorveglianza della ditta, hanno avviato un’attenta analisi riuscendo, grazie anche al supporto di diverse testimonianze, a provare effettivamente la rissa e ad identificare cinque dei sette partecipanti. Ultimati tutti gli accertamenti, ieri i Carabinieri di Luzzara hanno provveduto a denunciate quanto accaduto alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia.