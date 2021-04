“Siamo alla vigilia della presentazione della dichiarazione dei redditi, la prima scadenza ,la presentazione del modello 730 precompilato ed il CUD, per l’anno di imposta 2020.

Come noto ,il cittadino contribuente ha la possibilità di devolvere, con una semplice firma, il 5 per mille della sua imposta IRPEF pagata.

Questo 5 per mille può essere destinato a soggetti che fanno volontariato , ASD ,Enti Ricerca Scientifica, Enti di Ricerca Sanitaria, Enti gestori di aree protette ,MIBAC…..anche al Comune di residenza per attività sociali.

Al netto del fatto che la presente nota, non va letta e valutata come scelta di parte ed in concorrenza tra i vari, importanti, soggetti operativi in Sassuolo, l’obiettivo è invitare l’Amministrazione Comunale a rendere edotti i cittadini, attraverso professionisti e CAF ad apporre la firma di destinazione del 5 per mille ad un soggetto inscritto alla anagrafe fiscale ed abilitato a ricevere il sostegno.

Abbiamo dati, certamente non incoraggianti, per una realtà avanzata culturalmente, come Sassuolo.

Nel 2018 a Sassuolo sono stati assegnati euro 148.079 su 3.685 scelte ( firme) e quote inoptate, per il settore volontariato ed altre, mentre al Comune euro 8.578 su 214 scelte……dichiarazioni dei redditi presentate circa 28.000.

Nel 2019, sempre a Sassuolo, sono stati assegnati euro 146.355 su 3.700 scelte e quote inoptate, per il settore volontariato ed altre , mentre per il Comune euro 9.001 su 253 scelte…dichiarazioni dei redditi, sempre, circa 28.000……..scoraggiante e deludente!”

(Mario Cardone)