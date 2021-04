Ivan Franco Bottoni è il nuovo Presidente del Comitato regionale Giovani Imprenditori dell’Industria di Confindustria Emilia-Romagna per il triennio 2021-2024.

Il nuovo Presidente, eletto all’unanimità dai rappresentanti dei Gruppi Giovani Imprenditori della regione, entra a far parte del Consiglio di Presidenza guidato da Pietro Ferrari.

Ivan Franco Bottoni, 38 anni, laureato in Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni, è socio e amministratore dell’azienda Suono e Immagine di Francolino in provincia di Ferrara, che si occupa di progettazione e produzione di servizi audio, video, illuminazione e allestimenti di eventi. È Vice Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia Centro con delega al Consiglio nazionale.

Il Presidente Franco Bottoni si appresta a definire la propria squadra di Presidenza, che sarà ufficializzata nelle prossime settimane.

«L’Emilia-Romagna – ha dichiarato il neo Presidente regionale dei Giovani imprenditori – ha dimostrato anche in questa pandemia di saper reagire e di essere una regione trainante del nostro Paese. Anche come Giovani imprenditori vogliamo dare il nostro contributo per affermare sempre più il ruolo dell’Emilia-Romagna a livello nazionale e internazionale. Siamo un gruppo coeso e di qualità, abituato a generare nuovi contenuti progettuali. Sarà compito della mia squadra di Presidenza portare avanti progetti consolidati come Crei-amo l’impresa e Aperitivo con il futuro, ma anche puntare a nuove iniziative rivolte al mondo delle startup e all’open innovation. Il nostro obiettivo è far crescere e stimolare nuove generazioni di imprenditori».

Ivan Franco Bottoni succede a Kevin Bravi, che ha guidato i Giovani Imprenditori di Confindustria regionale dal 2018.