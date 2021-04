Festa della Liberazione a S.Ilario: un’edizione ancora a “distanza” con visite guidate e incontri on line in collaborazione con Istoreco e ANPI S.Ilario.

La partenza mercoledì 21 aprile (ore 21.00) con la storica Elisabetta Salvini che affronterà il tema “Le donne e la guerra” con la partecipazione di Massimo Storchi (Istoreco), del sindaco Perucchetti e di Cristina Casoli (ANPI S.Ilario): un incontro che affronta la tematica della violenza, troppo a lungo trascurata nei suoi significati materiali e simboloci.

Due video i video realizzati con la consulenza di Istoreco, entrambi dedicati alla memoria dell’ex sindaco Mauro Poletti: uno racconta le opere d’arte dedicate alla Resistenza nel territorio locale (dal 23 aprile su sito e canale You Tube del Comune) tra cui il celebre quadro di Nello Leonardi “I fratelli Cervi” ospitato nelle Scuole Medie di via Gramsci; l’altro ci guida alla scoperta di targhe, lapidi e cippi che ricordano chi ha combattuto per la libertà (dal 24 aprile).

Domenica 25 aprile cerimonia simbolica delle autorità (senza pubblico, nel rispetto delle misure anti-covid) con l’omaggio al Partigiano di piazza Repubblica, la Santa Messa (ore 11.00) dedicata ai caduti e i messaggi del sindaco e della presidente ANPI Ives Arduini diffusi sui canali social.

Chiusura mercoledì 28 aprile (ore 21.00) con l’incontro “La Liberazione… e noi” insieme a ragazzi e ragazze dell’Istituto Superiore d’Arzo che parleranno del loro rapporto con i significati e l’attualità di memoria, Resistenza e Liberazione.

Gli incontri on line gratuiti sono trasmessi in diretta sulle pagine Facebook di Istoreco e Comune, visibili a tutti (non serve utenza Facebook).

Tutte le iniziative sono inserite nel cartellone del progetto “Resist-Enza- La via della Libertà” coordinato dall’Istituto Cervi (www.laviadellaliberta.it).

Info: 0522 902811 – www.comune.santilariodenza.re.it