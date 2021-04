Sono stati definiti i lavori di manutenzione straordinaria presso le scuole del territorio di Formigine e delle sue frazioni che saranno realizzati durante le vacanze estive.

Alle medie di Magreta verranno sostituiti i corpi illuminanti esistenti con nuove lampade LED a basso consumo energetico.

Alle medie di Casinalbo sarà realizzata una tettoia di protezione dagli agenti atmosferici nel futuro nuovo ingresso.

Un intervento consistente riguarderà la scuola primaria Ferrari di Formigine, nella quale saranno ristrutturati i bagni e verrà rifatta la copertura della palestra.

Nell’ottica di proseguire gli investimenti già sostenuti per l’outdoor education, un modello pedagogico che favorisce la socializzazione e la creatività, oltre che opportunità aggiuntiva per le nuove esigenze dettate dalla pandemia, saranno allestiti gazebo esterni presso il nido Momo e la primaria Don Milani, sempre a Casinalbo.

Infine, sarà ristrutturato l’ex circolo Flora di via S. Onofrio a Formigine, per la realizzazione di una nuova sezione di nido d’infanzia.

Il costo totale interventi è di circa 330.000 euro, oltre le manutenzioni ordinarie.

“Gli interventi in questione rendono più accoglienti le strutture, a sottolineare che il benessere di chi vive quegli spazi è la nostra priorità. Si guarda anche all’ambiente, perché si punta sull’efficientamento energetico e sulla relazione interni/esterni. Inoltre, continuano gli investimenti anche sulla fascia d’età 0 / 3 anni, attraverso l’ampliamento dell’offerta di posti nido. Pensiamo che questo sia strategico per dare le stesse opportunità a tutti i bambini e per permettere alle donne di conciliare meglio lavoro e famiglia”.