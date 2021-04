Mercoledì 21 aprile (ore 21.00) incontro gratuito on line “Le Donne e la guerra” con la storica Elisabetta Salvini in diretta sui canali Facebook di Comune e Istoreco Reggio Emilia (visibile a tutti). Con la partecipazione di Massimo Storchi (Istoreco), Carlo Perucchetti (sindaco di S.Ilario), Cristina Casoli (ANPI S.Ilario).

Un’occasione per ragionare insieme di donne, guerra, violenza e Liberazione con la voglia di porre domande scomode.

In Italia (soprattutto nel Sud e al Centro), per migliaia di donne la Liberazione ha coinciso con violenze e sevizie di ogni genere, inferte loro da quelle truppe alleate che verranno esaltate e celebrate come “i liberatori”.

Liberatori e Liberazione assumono dunque un significato altro a seconda di come e da chi ci vengono raccontati. E parlarne oggi significa ridare a quella storia una complessità che ancora porta ad interrogarci sul perché la ricerca di una memoria condivisa sia stata per le vittime una violenza nella violenza.

Elisabetta Salvini è nata e vive a Parma. Si occupa di storia sociale e di genere, collaborando con università, scuole, enti pubblici e gruppi di ricerca. Ha pubblicato numerosi saggi sulla storia delle organizzazioni cattoliche, la Resistenza, il pacifismo, gli stupri di guerra e i movimenti degli anni Settanta. Tra i suoi libri “Partigiani a tavola” (con L. Carrera), “Creatrici di storia” (con A. Appari) e “Ada e le altre”.

L’evento fa parte del programma della Festa della Liberazione 2021 organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con ANPI S.Ilario. Info: 0522 902811 – www.comune.santilariodenza.re.it