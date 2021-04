2 gli arrestati, 23 gli indagati e oltre 3.300 le persone controllate, 33 le violazioni amministrative contestate e decine i veicoli ispezionati. Sono questi i risultati dell’attività del Compartimento Polizia Ferroviaria dell’ Emilia Romagna nella settimana appena trascorsa che ha visto impegnate sull’intero territorio regionale 335 pattuglie della Specialità in uniforme e in abiti civili, con 69 treni presenziati.

Gli arresti sono stati eseguiti dal personale della Polizia Ferroviaria di Ferrara e di Reggio Emilia dove gli agenti operanti, durante un controllo nella stazione AV Mediopadana, hanno rintracciato un cittadino italiano gravato da un ordine di custodia cautelare emesso la scorsa settimana dal Tribunale di Bari, per un pregresso reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. A Ferrara, nel primo pomeriggio di sabato 17 aprile, gli agenti hanno notato in stazione un giovane ventiduenne residente nella provincia, già conosciuto per altri reati. I poliziotti hanno ritenuto di monitorarne il comportamento facendolo seguire da un agente in abiti civili. Poco dopo l’uomo è stato colto nell’atto di strappare di mano una banconota da 20 euro ad un viaggiatore, precedentemente avvicinato con un banale pretesto. E’ stato pertanto arrestato. Dagli accertamenti effettuati nei confronti del giovane, è emersa anche l’inottemperanza di un precedente foglio di via obbligatorio da Ferrara, che ha comportato un’ulteriore denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Le altre denunce riguardano vari reati quali: resistenza a Pubblico Ufficiale, violazione delle norme riguardanti il soggiorno degli stranieri in Italia, danneggiamento, furto, armi, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, false attestazioni sull’identità personale.

Lunedì 12 aprile è stato effettuato un servizio straordinario finalizzato al contrasto dei furti di rame denominato “Oro Rosso”, predisposto a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria, nel corso del quale sono stati controllati, a livello regionale, 23 siti di aziende che trattano la rottamazione dei metalli, depositi lungo la linea ferroviaria e su strada, con l’impiego di oltre 40 operatori della Polizia Ferroviaria che hanno proceduto agli accertamenti nei confronti di 83 persone.