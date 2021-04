223 sanzioni in materia di caccia e 66 in materia di pesca, oltre a 5 denunce all’autorità

giudiziaria per reati in materia di fauna selvatica, con il sequestro di una ventina di

animali (due, un cervo e una lepre, purtroppo già abbattuti abusivamente, tutti gli altri –

tra cui 6 fagiani, 7 cardellini, una ghiandaia, un lucherino e un luì – invece liberati); altre

294 sanzioni durante i 2.461 controlli effettuati, anche in occasione del primo lockdown

(24 i verbali per spostamenti non autorizzati), alla circolazione sulla rete stradale

provinciale; il coordinamento dei ben 745 coadiutori impegnati nel debellare la vera e

propria invasione di nutrie che da alcuni anni si è registrata anche nel nostro territorio,

mettendo tra l’altro a rischio la tenuta degli argini (ben 16.880 gli esemplari abbattuti).

Sono solo alcuni numeri del bilancio 2020 della Polizia provinciale di Reggio Emilia, “a

conferma dell’importante ruolo svolto da questo Corpo al servizio dei cittadini, con

particolare attenzione all’ambiente, alla caccia, alla pesca, alla sicurezza stradale, ma

senza tralasciare altre e non meno importanti esigenze del territorio”, sottolinea il

presidente della Provincia Giorgio Zanni, rimarcando “gli ottimi risultati conseguiti

anche nel corso di un anno particolarmente impegnativo come quello passato, grazie

alla professionalità e alla passione che i nostri agenti hanno sempre dimostrato nello

svolgere un lavoro davvero prezioso per le nostre comunità”.

“Il 2020 si è caratterizzato per l’impegno straordinario, in collaborazione con le altre

forze di polizia, nel fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 – conferma il

comandante della Polizia provinciale, Lorenzo Ferrari – A seguito dei molteplici controlli

effettuati gli agenti provinciali hanno elevato 24 sanzioni ad altrettanti cittadini che non

rispettavano le misure di prevenzione del contagio, in aggiunta a una intensa attività di

assistenza, in particolare in occasione di eventi meteorologici avversi e di incidenti

stradali, e di controllo della circolazione stradale, che ci ha visto verificare ben 2.461

veicoli, elevare 294 verbali per violazioni al Codice della strada, ritirare 1 patente e 1

carta di circolazione, sospendere dalla circolazione 2 veicoli e decurtare 200 punti dalle

patenti”.

La vigilanza in materia di caccia e pesca rimane, ovviamente, il principale settore di

intervento della Polizia provinciale. Nonostante un anno caratterizzato da pandemia e

lockdown, sono state ben 223 le violazioni amministrative in materia di caccia e

protezione della fauna selvatica e 66 le violazioni amministrative contestate in materia

di pesca e protezione della fauna ittica. “Abbiamo inoltre sporto 5 denunce all’autorità

giudiziaria per episodi più gravi, dall’uccellagione a spari effettuati dal finestrino del

veicolo, come è accaduto a Bagnolo, o nelle pertinenze di abitazioni – continua il

comandante Ferrari – Abbiamo anche sequestrato 15 trappole-gabbia a scatto, 4 reti da uccellagione, 2 richiami acustici elettromagnetici, 4 canne da pesca e numerosi animali,

abbattuti o detenuti illegalmente: un cervo, una lepre, 7 cardellini, 6 fagiani, una

ghiandaia, un lucherino, un luì e un palco di cervo”.

E’ poi proseguita la preziosa collaborazione con il Centro recupero animali selvatici

“Matildico” per operazioni di cattura o allontanamento di fauna selvatica problematica,

in pericolo o in difficoltà fisiche ed è stato effettuata la cattura di un cane pericoloso

tramite fucile a narcotico. Così come importante è stata l’attività di abilitazione,

coordinamento, assistenza e formazione di altre fondamentali figure per la tutela

dell’ambiente come il personale di vigilanza volontario che nella nostra provincia

registra ben 69 guardia-caccia, 39 guardia-pesca, 23 guardie ittico-venatorie e 233

guardie ecologiche.

Un nuovo fronte sul quale la Polizia provinciale ha iniziato ad operare negli ultimi anni è

quello del contenimento delle nutrie, animali dall’elevato tasso riproduttivo (14 cuccioli

per femmina) e dalla bassa mortalità naturale (causata quasi unicamente da inverni

freddi con prolungati periodi di temperature al di sotto degli 0 gradi) che provocano

ingenti danni tanto alle coltivazioni, quanto alla tenuta idraulica degli argini. “Attraverso

la sottoscrizione di appositi accordi con Comuni, Consorzi di bonifica e organizzazioni

agricole, è stato possibile raccogliere quasi 35.000 euro di finanziamenti necessari a

coprire il costo dell’esecuzione delle operazioni di contenimento, compresi i rimborsi

spesa agli operatori volontari, che nel 2020 grazie a 745 coadiutori faunistici hanno

portato alla eliminazione di ben 16.880 nutrie sul territorio provinciale”, spiega il

comandante Ferrari.

Unità cinofila e drone

Tra le poche Polizie provinciali italiane, quella di Reggio Emilia dispone da tempo anche

di una unità cinofila e di un drone. Grazie alle competenze e alla passione dell’agente

Stefano Rossi, Samir – uno splendido esemplare di pastore tedesco di 9 anni – dopo il

corso di formazione presso l’Università veterinaria di Pisa da ormai 8 anni svolge servizio

in supporto alle attività di polizia giudiziaria e protezione civile. Addestrato alla ricerca di

persone, reperti e sostanze olfattivamente rilevabili, nel 2020 Samir è stato impiegato in

19 servizi di polizia giudiziaria in collaborazione coi carabinieri di vari comandi. Proprio

durante una operazione interforze nei capannoni delle ex Reggiane, lo scorso gennaio,

Samir era rimasto ferito da un coccio di bottiglia ad una zampa: sottoposto ad un

intervento di ricostruzione parziale di un tendine e ad una complessa saturazione interna

ed esterna, si era perfettamente ripreso ed era tornato operativo. “Recentemente

abbiamo potenziato il servizio con una giovane unità cinofila che snellirà il lavoro a

Samir, prossimo ad un meritato riposo”, spiega l’agente Stefano Rossi che è abilitato

Enac e nel 2020, con il drone a disposizione della Polizia provinciale, ha anche effettuato

4 servizi di polizia giudiziaria in collaborazione con i carabinieri, 3 attività di ricerca e

soccorso dispersi e un controllo infrastrutture per il Reparto manutenzione Sud della

Provincia.

Da febbraio 2 agenti in più

I numeri dell’attività svolta nel 2020 dalla Polizia provinciale sono ancora più significativi

se si considera che a vigilare sui 2.293 chilometri quadrati di territorio reggiano e sui

quasi mille chilometri di rete stradale provinciale l’anno scorso, oltre al comandante

Lorenzo Ferrari, c’erano solamente 6 agenti: un terzo rispetto ai 18 operativi soltanto

dieci anni fa. Anche la Polizia provinciale ha infatti risentito della legge di riforma del

2014, finendo per oltre un anno in una sorta di limbo in attesa che si chiarisse il suo

destino, ma soprattutto dei tagli finanziari e dei blocchi del turn-over imposti dalla

Legge di stabilità 2015. “Ora però questo trend negativo rispetto al picco di organico

raggiunto nel 2011 si è finalmente invertito e, da febbraio, abbiamo avuto la possibilità

di assumere altri due agenti che ci permetteranno di operare ancora meglio nell’attività

di vigilanza e di tutela ambientale del nostro territorio”, annuncia il presidente della

Provincia, Giorgio Zanni. I due nuovi agenti selezionati – attraverso un concorso bandito

dalla Regione nel gennaio 2020 con oltre tremila candidati per 140 posti per le polizie

locali e 4 per quelle provinciali – sono Giuseppe Floreno, siciliano di 34 anni, e Michele

Tucci, pugliese di 27 anni ed hanno preso servizio lunedì 15 febbraio, portando così

l’organico della Polizia provinciale da 7 a 9 unità, compreso il comandante.