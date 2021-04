Ha pubblicato una inserzione sul web per vendere un orologio ma anziché ricevere i soldi si è ritrovato il conto svuotato di oltre 800 euro. E’ stato infatti contattato da una sedicente acquirente che oltre a mostrarsi molto interessata all’acquisto, si è detta disponibile per effettuare immediatamente il pagamento con la modalità della ricarica del conto attraverso l’utilizzo della postazione ATM. In contatto telefonico con l’acquirente la vittima, un 35enne di Fabbrico, effettuava l’operazione ma anziché ritrovarsi accreditati i soldi si vedeva il conto alleggerito di 574 euro.

Tranquillizzato dall’interlocutore che gli assicurava che il danaro era stato bloccato, veniva invitato a ripetere l’operazione per aggiustare il tutto cosa che faceva subendo un ulteriore addebito di 250 euro con la truffatrice che quindi chiudeva la conversazione. Materializzato di essere rimasta vittima di un raggiro il 35enne si rivolgeva ai carabinieri della stazione di Fabbrico formalizzando la relativa denuncia per truffa. I militari, raccolta la denuncia avviavano le indagini. Dopo una serie di riscontri risalivano ad una 40enne abitante a Milano che aveva agito con la complicità di un amico 36enne bresciano. A carico dei due, con specifici precedenti di polizia, venivano acquisiti incontrovertibili elementi di responsabilità in ordine al reato di truffa in concorso per la cui ipotesi di reato venivano denunciati.