Stamane i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Pavullo in via 22 aprile per un incendio all’interno di un appartamento. La donna che risiede nei locali, una anziana di 83 anni, è stata trasportata in ospedale da sanitari del 118 intervenuti. Danni rilevanti alle strutture.



