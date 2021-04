Nella giornata di ieri, gli operatori della Polizia di Stato della Questura di Reggio Emilia, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, intercettavano un’autovettura modello C3 guidata da un soggetto che poco prima era stato segnalato in quanto sospetto. La stessa autovettura è stata in seguito ritrovata nell’area di sosta di via Terrachini, ferma con motore accesso e senza conducente.

Dagli accertamenti effettuati dal personale emergeva che l’auto fosse priva di assicurazione e l’intestatario un soggetto diverso dal guidatore. Gli agenti procedevano pertanto a sentire l’intestatario il quale riferiva di avere venduto l’auto. L’atto di trasferimento veniva provato dall’invio del relativo contratto di vendita. Veniva così individuato il reale proprietario dell’autovettura in una persona di nazionalità rumena che risultava titolare di molteplici veicoli alcuni dei quali già in passato sottoposti a sequestro amministrativo.

La vicenda quindi è passata al vaglio dalla Squadra Mobile per le indagini del caso.