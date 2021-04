La Polizia di Stato è intervenuta dietro segnalazione del responsabile di un esercizio pubblico, in quanto una cliente si rifiutava di ottemperare alle misure anti Covid pretendendo al contrario di consumare la portata all’interno del locale. La cliente aveva infatti reagito in maniera vemente contro la dipendente, tanto da richiedere l’aiuto della Polizia di Stato. Gli Agenti sono arrivati sul posto subito dopo l’allontanamento della cliente in modo repentino.



