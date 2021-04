E’ nevicato nell’alto appennino, in particolare nella zona del Passo delle Radici sono caduti tra i cinque e i 10 centimetri nella notte. I tecnici della Provincia di Modena sono usciti nella mattinata di oggi giovedì 15 aprile con i mezzi spartineve per mantenere le strade interessate dalla nevicata, aperte al transito e sgombre, in particolare la provinciale 324 in prossimità del Passo.

Al momento tutte le strade di montagna sono percorribili e prosegue l’attività controllo da parte dei tecnici per le possibili gelate notturne, in caso di calo delle temperature.

Per tenere pulita la rete di strade provinciali, la Provincia dispone quest’anno di 188 mezzi di cui 132 spartineve, tutti di ditte private convenzionate; di questi 65 sono in montagna e 67 in pianura.

I mezzi spargisale sono 32 (14 in montagna e 18 in pianura), più nove di proprietà della Provincia, oltre a 13 mezzi “combinati” cioè sia spartineve che spargisale; a questi si aggiungono due turbine di proprietà della Provincia utilizzate in genere per tenere aperte le strade provinciali sul crinale nella zona di Frassinoro in particolare al passo delle Radici.

