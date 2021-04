Incendio del tetto ventilato di un’abitazione intorno alle 13:30 di oggi in via Fondiano a Viano. Il pronto intervento delle tre squadre dei Vigili del fuoco intervenute dalla centrale di Reggio e da Castelnovo Monti ha permesso di contenere l’incendio ad una porzione di tetto. Non ci sono stati feriti. 2 camere da letto risultano non fruibili.



