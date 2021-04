Un cittadino di nazionalità pakistana, Z.H. di 48 anni, residente a Luzzara, è stato sanzionato e denunciato dalla Polizia Locale Bassa Reggiana in quanto sorpreso alla guida di un’auto con una patente falsa.

L’uomo era stato fermato durante un controllo effettuato in via Iotti, in quanto il varco di videosorveglianza ivi installato aveva segnalato che il veicolo da lui condotto risultava privo della prescritta revisione.

Il conducente ha consegnato agli agenti una patente conseguita in Polonia in data 15.03.2021, in un periodo in cui risultava però residente in Italia e impossibilitato, a causa delle restrizioni previste in materia sanitaria, a recarsi in Polonia per conseguire l’abilitazione alla guida.

Una verifica più attenta ha consentito di accertare che il documento di guida presentava difformità rispetto ai modelli certificati e riconosciuti a livello europeo (assenza degli elementi Otticamente Variabili, micro-scritture non conformi alle originali e assenza di reazioni ai raggi UV). Gli indici di falsità del documento sono stati poi certificati dal Laboratorio Falsi Documentali della Polizia Locale della Bassa Reggiana che ha attestato la completa falsità del documento.

Poiché dalla verifica sulle banche dati è emerso che il soggetto non aveva mai conseguito una patente di guida, gli agenti hanno proceduto innanzitutto a contestare al pakistano la violazione dell’articolo 116 del Codice della strada (guida senza patente) comminandogli una multa di 5.000 Euro e sottoponendo a sequestro il veicolo, una monovolume Hyundai H-1.

Ma per il pakistano i guai non sono finiti lì, in quanto è stato anche denunciato all’autorità giudiziaria per l’utilizzo del documento falso e per aver contribuito alla falsificazione del documento stesso fornendo al falsario i propri dati anagrafici e la propria fotografia. Ovviamente anche la patente falsa è stata sequestrata dagli agenti.