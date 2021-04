L’edizione 2021 del Premio Italiano di Pedagogia per la categoria Ricercatori va al Dott. Alessandro D’Antone. Ricercatore in Pedagogia Generale e Sociale presso il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane di Unimore ha conseguito l’importante riconoscimento grazie alla monografia “Il sostegno educativo alla famiglia e alla genitorialità. Contenuti, strumenti e strategie per la formazione delle figure professionali a valenza pedagogica” (Ed. Franco Angeli, 2020).

Il Premio viene assegnato ogni anno dalla Società Italiana di Pedagogia (SIPED) per promuovere lo sviluppo degli studi e delle ricerche nell’ambito delle discipline pedagogiche. La giuria che ha selezionato i vincitori ha riconosciuto nella monografia del Dott. D’Antone l’originalità del prodotto scientifico, il rigore metodologico, l’esaustività della ricerca e l’adeguatezza scientifica dell’apparato critico-bibliografico.

Il lavoro di Alessandro D’Antone affronta i mutamenti e le trasformazioni della famiglia e delle famiglie nella contemporaneità secondo una prospettiva inscritta nella Pedagogia generale e sociale che si declina anche nella Pedagogia della famiglia e nell’Educazione degli Adulti, fornendo uno specifico sguardo pedagogico di carattere critico e clinico. Restituisce i caratteri dei servizi di Educativa Domiciliare e di Spazio Neutro e si concentra sia sulla messa a punto del setting pedagogico e sulla relazione educativa, sia sulla formazione delle figure professionali a valenza pedagogica.

Il volume si rivolge in particolare a Educatori professionali socio-pedagogici, Pedagogisti e figure di coordinamento, ma anche a Educatori del nido e dei servizi per l’infanzia, a Insegnanti e Dirigenti, a studenti che desiderano intraprendere queste professioni, nonché a professionisti (quali Assistenti sociali e Psicologi) che, a diverso titolo, operano in contesti educativi per il sociale.

Il Premio sarà consegnato con una cerimonia online, venerdì 25 Giugno, durante il convegno annuale SIPED presso l’Università degli Studi dell’Aquila.

Alessandro D’Antone

Nato nel 1986 a Reggio Emilia, è ricercatore in Pedagogia Generale e Sociale presso il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane di Unimore. Nello stesso Ateneo si è laureato in Scienze Pedagogiche, ha svolto il Dottorato di Ricerca in Scienze Umanistiche ed è stato Assegnista di Ricerca e Docente a contratto.