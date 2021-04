Alle ore 04:30 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti a Castiglione dei Pepoli in via Luccarini per un incendio che ha coinvolto una vettura parcheggiata in un box- garage. L’incendio ha provocato danni anche alle autorimesse vicine. Due le squadre, più un’autobotte in appoggio, che hanno operato per contenere ed estinguere le fiamme. Nessun ferito, presenti anche i carabinieri.



