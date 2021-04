Con il passaggio dell’Emilia-Romagna, avvenuto lunedì, in zona arancione, la Provincia di Reggio Emilia, di intesa con i Comuni, ha riaperto al pubblico i due parchi di sua proprietà: quello di Roncolo a Quattro Castella – dove, ovviamente per il solo asporto, ripartirà anche l’attività del punto-ristoro – e la Pinetina di Vezzano sul Crostolo. Ovviamente, anche all’interno dei parchi è indispensabile mantenere comportamenti responsabili, evitando assembramenti e rispettando rigorosamente le ormai note prescrizioni anti-Covid. In particolare, si ricorda che per l’attività motoria è indispensabile indossare la mascherina e rispettare il distanziamento di almeno 1 metro, mentre per l’attività sportiva si può non indossare la mascherina, ma occorre rispettare un distanziamento di almeno 2 metri.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013