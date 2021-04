L’Associazione Progetto Pulcino ha donato al Reparto di Neonatologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia alcune importanti attrezzature necessarie all’accudimento quotidiano dei piccoli pazienti ricoverati.

Una poltrona per la marsupio terapia, reclinabile ed estremamente comoda, adatta ad eseguire la “marsupio terapia”, tecnica di contenimento del neonato pelle a pelle con la madre.

Un particolare fasciatoio, adatto alle esigenze dell’area ostetrica-neonatale con contenitore di notevole capacità di scorta indispensabile per conservare materiali di consumo, farmaci ed attrezzature varie. Un comodo cuscino fasciatoio sagomato permette il cambio del neonato in sicurezza e comodità.

Infine sono state consegnate anche due bilance elettroniche di nuova generazione pesa neonati che consentono la determinazione esatta del peso neonatale con il monitoraggio pluri quotidiano della crescita ponderale ed uno scalda biberon da otto posti per un riscaldamento igienico e sicuro ad aria. Lo scalda biberon utilizza un sistema di riscaldamento omogeneo evitando nel latte la formazione dei cosiddetti “punti caldi localizzati”. Inoltre il controllo elettronico della temperatura salvaguarda la qualità del latte, in particolare per il suo contenuto di vitamine ed anticorpi.

L’obiettivo peculiare dell’Associazione è quello di raccogliere fondi per l’acquisto di macchinari, attrezzature e conferimento di borse di studio a favore della Struttura Complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.

Per chi desiderasse aiutare Progetto Pulcino a realizzare futuri progetti può destinare il suo 5×1000 firmando nella casella riservata al “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale …” e riportare nell’apposito spazio il Codice Fiscale 91143380359.

Sul sito di Progetto Pulcino (www.progettopulcino.org) saranno condivise le iniziative per sensibilizzare la cittadinanza al tema della nascita pretermine e conoscere, seguire e sostenere tutte le attività della onlus.

Progetto Pulcino: Tel. 0522 1607244 – www.progettopulcino.org – www.facebook.com/ProgettoPulcinoOnlus – www.instagram.com/progetto_pulcino_onlus/