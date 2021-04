Il Comune di Fiorano avvisa la cittadinanza circa la pubblicazione del bando per la richiesta di contributi economici 2021 al fine di sostenere i progetti e le iniziative di chi, a vario titolo, opera in ambito artistico, culturale, musicale, sportivo e sociale (in modo complementare e sussidiario rispetto ai servizi comunali), da realizzarsi indicativamente tra maggio e ottobre dell’anno in corso. Com’è ovvio, sarà necessaria una pregressa verifica della relativa fattibilità, nel pieno rispetto delle norme sanitarie in vigore al momento della realizzazione, sempre in merito al contrasto del Coronavirus.

Il bando è facilmente rintracciabile sul sito comunale, alla voce “Trasparenza-Altri Bandi e Avvisi”. Esso è rivolto a Enti, Associazioni, Istituti, Comitati, gruppi spontanei e privati, e prevede l’invio (o la consegna) della domanda entro le ore 12 di martedì 4 maggio 2021. Partecipare al bando è possibile solo attraverso l’apposita modulistica reperibile sul sito, con apposte data e firma.

I richiedenti sono caldamente invitati a presentare la domanda via mail, all’indirizzo: sport@fiorano.it, allegando fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante. È però consentito consegnarla anche a mano, soltanto previo appuntamento, presso il Servizio Cultura (Palazzo Astoria 3° piano, Piazzetta Martiri Partigiani Fioranesi 1 – 41042 Fiorano).