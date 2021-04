I Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme hanno denunciato un operaio marocchino di 21 anni per furto aggravato. E’ successo nel corso di un’indagine che i militari avevano avviato per risalire all’identità di una persona che era stata immortalata dalle videocamere di sorveglianza di un albergo, nella notte tra sabato e domenica, mentre “saccheggiava” il frigorifero della reception, arrecando 400 euro di danni.

Rintracciato dai Carabinieri, il giovane, incensurato e residente in un altro Comune della Provincia di Bologna, è stato anche sanzionato per aver violato la normativa anti Covid-19 sugli spostamenti, perché al momento dei fatti alloggiava in una camera dell’albergo che aveva preso per trascorrere una notte “clandestina” con una ragazza italiana. Anche la giovane, maggiorenne e residente in un altro Comune della Provincia di Bologna, è stata sanzionata dai militari per lo stesso motivo.