Stamane poco dopo le 10:30, il comando Vigili del Fuoco di Bologna è intervenuto con due squadre, due autoscale e altri mezzi in appoggio, per domare un incendio divampato all’interno di un appartamento al sesto ed ultimo piano di un palazzo in via Casarini. L’incendio, confinato nella zona della cucina, è stato rapidamente estinto dalle squadre dei pompieri. Ingenti i danni materiali. Nessun ferito o intossicato. Sul posto anche la Polizia di Stato e la Polizia locale.



