Il prossimo appuntamento del ciclo “Aprile In-Formazione” si terrà mercoledì 14 aprile alle ore 17.00, sulla pagina Facebook del Comune di San Prospero. Si parlerà di come riconoscere il bullo e la vittima e di come comportarsi di fronte a questo fenomeno. E’ previsto un intervento in diretta di Robert Brumarescu, dottore esperto sull’argomento.

Le domande degli utenti saranno prese in considerazione nella scaletta dell’intervista, è possibile scrivere sul muro Padlet dedicato scansionando il QR code presente sul volantino dell’iniziativa, inviare le domande per mail a le.domenike@gmail.com oppure scrivere direttamente nei commenti del post di Facebook. L’evento è organizzato dalla Scuola dell’Infanzia “Il Girotondo” e dal Comitato Genitori con il patrocinio del Comune di San Prospero.