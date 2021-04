Si sono diffusi rapidamente e sono di facile utilizzo, ma il loro uso sottostà a specifiche regole del Codice della strada che non tutti conoscono. Per questo la Polizia locale di Reggio, in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale e la Polizia stradale, ha deciso di lanciare una campagna di educazione per il corretto e sicuro utilizzo dei monopattini elettrici.

Il progetto “Il monopattino itinerante”, rivolto ai ragazzi delle classi terze, quarte e quinte dalle scuole superiori reggiane, è stato pensato per diffondere un’informazione mirata e consapevole all’uso in sicurezza dei nuovi mezzi di mobilità.

Tra gli strumenti utilizzati, un video, realizzato dalla Polizia locale di Reggio Emilia e disponibile al link https://youtu.be/FLoe-lFnQkY sul canale YouTube del Comune di Reggio Emilia, illustra le principali regole legate alla circolazione dei monopattini, come velocità, dispositivi necessari, corsie da utilizzare, etc.

Seguiranno nei prossimi mesi ulteriori iniziative a cui le scuole interessate possono aderire facendo domanda entro il 30 aprile. Negli istituti che parteciperanno al progetto saranno appesi manifesti esplicativi delle corrette modalità e delle norme che regolano l’utilizzo del monopattino. Il materiale sarà fornito anche in formato digitale per consentire una più capillare diffusione delle informazioni sui siti web degli istituti scolastici, all’interno della Consulta degli studenti e ai genitori tramite i canali istituzionali.

Gli agenti della Polizia stradale e Polizia locale di Reggio Emilia effettueranno, all’interno dei cortili scolastici, lezioni pratiche di guida del monopattino. Le attività in presenza, se permesse dalle normative Covid in vigore, verranno effettuate nel rispetto misure previste dai protocolli per il contenimento della pandemia, nei mesi di maggio e giugno e nuovamente nei mesi autunnali dell’anno scolastico 2021/2022. Le scuole superiori di Reggio e provincia interessate potranno aderire all’iniziativa fino al 30 aprile 2021.

Info: www.istruzioneer.gov.it