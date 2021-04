La Provincia di Reggio Emilia prosegue nel piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare non più strategico per l’ente, alla ricerca di ulteriori risorse da dedicare alla sicurezza di strade e scuole. Da venerdì, sul sito della Provincia, è stato pubblicato un nuovo avviso di vendita immobili, tra i quali spicca – con i suoi 6.900 metri quadrati di parco e i begli affreschi interni – il Villino Ottavi in via Gorizia a Reggio Emilia. Un edificio che deve il suo nome alla prima proprietaria, la contessa Lavinia Ottavi Brazzà, e che – si legge nella dichiarazione di interesse storico-artistico rilasciata dal Segretariato regionale per l’Emilia-Romagna del Ministero dei Beni e delle Attività culturali – rappresenta “per le sue caratteristiche architettoniche e artistiche un’interessante testimonianza di residenza suburbana ottocentesca”.

Di proprietà dal 1985 della Provincia, che vi aveva ospitato in passato il comando della Polizia provinciale e la sede dell’associazione senza scopo di lucro “Dar Voce”, Villino Ottavi torna in vendita ad una base lievemente inferiore (125.000 euro in meno) rispetto ad una prima asta, andata deserta nell’ottobre 2019: 1 milione e 125.000 euro. Insieme al prestigioso immobile, la Provincia ha messo in vendita anche il magazzino Caccia e Pesca in via Cirillo Manicardi 1, sempre a Reggio, in zona Santa Croce (93,2 metri quadrati di superficie, importo a base d’asta 70.000 euro), l’ex casa appoggio al Parco in località Rio Maore a Ramiseto (54.219,38 euro), nonché alcuni piccoli terreni a Canossa, Carpineti, Casalgrande (due, tra cui un relitto stradale di 4.800 metri quadrati), Castelnovo Monti, San Polo d’Enza e Ventasso.

“Il piano di alienazione del patrimonio immobiliare della Provincia è la principale fonte alternativa di finanziamento per un ente che, è bene ricordare, non incamera proventi attraverso le tasse, se non per una percentuale marginale dell’Rc-auto e delle imposte di trascrizione – sottolinea il presidente Giorgio Zanni – Nel momento in cui, negli anni scorsi, a seguito dei tagli imposti con la spending review sono drasticamente calati i trasferimenti da parte dello Stato alle Province, è stato fondamentale mettere in vendita tutta una serie di proprietà non più strategiche per l’ente, a seguito della riduzione delle nostre competenze, oggi fondamentalmente incentrate sulla manutenzione, e dunque la sicurezza, di tutte le scuole superiori e di una rete stradale di circa mille chilometri e oltre 630 ponti”.

Dopo i magazzini ex Car, la caserma dei Carabinieri di corso Cairoli, il caseificio Zanelli, un terreno a Canossa e la casa cantoniera di Brescello – che hanno già fruttato un “tesoretto” di circa cinque milioni di euro – Palazzo Allende punta dunque ora a incamerare ulteriori risorse. A partire proprio dal grazioso Villino Ottavi, 1.384,47 metri quadrati (oltre a quasi 46 m² di terrazzi) di superficie lorda complessiva, oggi occupati in minima parte dal Servizio statistica e dal Servizio attuazione e liquidazione dei programmi Fesr della Regione Emilia-Romagna (l’immobile sarà comunque liberato entro 90 giorni dalla sottoscrizione del rogito).

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per le ore 12 di lunedì 10 maggio. Per le 9.30 del giorno successivo, martedì 11 maggio, è invece prevista – nella sede centrale di Palazzo Allende – la seduta pubblica di apertura delle offerte.

Termini e condizioni del bando, moduli, foto e planimetrie sono disponibili e scaricabili dal sito della Provincia di Reggio Emilia, sezione Bandi.