“Ha cresciuto e formato intere generazioni di sassolesi che assieme a lui hanno imparato non solo lo sport ma anche lo stare insieme, il condividere difficoltà e successi, il tutto secondo quella disciplina speciale che regola la vita degli atleti”.

Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani ricorda Paolo Bicceri, di Delta Atletica Sassuolo, scomparso ieri.

“Dagli anni ’60 ha accompagnato tantissimi giovani che poi, cresciuti e diventati uomini, l’hanno sempre tenuto come uno dei punti di riferimento più importanti – conclude il Sindaco – alla famiglia, ai tantissimi amici, vanno le più sentite condoglianze da parte mia a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Sassuolo”.

Bicceri era nato nel 1946 ed allenava dalla fine degli anni 60. Prima la San Giorgio, poi per tanti anni l’EdilCuoghi, diventata Atletica Melaverde negli anni ‘80 e poi da più di 20 anni, Delta Atletica. Ha allenato atleti portandoli fino alla nazionale, l’atletica era tutta la sua vita. Era un ex insegnate di italiano e storia, in pensione da anni. Conosciutissimo e apprezzatissimo in tutta Italia.