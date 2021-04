Due persone sono rimaste ferite ieri pomeriggio in un incendio sviluppatosi intorno alle 17:30 all’interno di un appartamento in via Carso a Finale Emilia. Una sarebbe rimasta intossicata e l’altra ustionata: entrambe sono state portate all’ospedale dai sanitari del 118. Sulle cause nessuna pista esclusa, nemmeno quella del dolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia locale e anche il sindaco, Sandro Palazzi.



