A seguito dell’istituzione della zona arancione in Emilia-Romagna e della ripresa delle attività didattiche in presenza al 50% nelle scuole secondarie, Agenzia per la Mobilità comunica che, a decorrere da lunedì 12 aprile 2021, saranno riattivati tutti i servizi scolastici e i servizi di potenziamento programmati da Agenzia per fronteggiare i limiti di capienza legati all’emergenza sanitaria in essere.

Si comunica, inoltre, che a decorrere dalla medesima data, sarà ripristinato il servizio di staff per l’esecuzione delle attività di presidio delle fermate e regolamentazione dei flussi di utenza del trasporto pubblico locale.

Per maggiori dettagli consultare il sito di Seta www.setaweb.it o contattare il call center SETA 840.000.216.