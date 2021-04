Turno esterno per la Pallacanestro Scandiano, impegnata alle 18 (sabato 10/4, oggi per chi scrive) nella seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B femminile. Per le ragazze di coach Piatti un ostacolo importante, quello della capolista Basket Val d’Arda, ancora a punteggio pieno dopo il successo nel recupero su Puianello.

Si tratta dunque di una sfida testa-coda, col pronostico ovviamente sbilanciato da parte piacentina: quello che è lecito attendersi da Fedolfi e compagne, tuttavia, è una gara senza timori riverenziali, gettando il cuore oltre l’ostacolo e provando a mettere in difficoltà le quotate avversarie. All’andata il Basket Club Val d’Arda si impose 73-58 al PalaRegnani; la direzione di gara è affidata a Bersani di Piacenza e Delrio di Reggio Emilia.

Turno di riposo, invece, per la C Silver maschile: i biancoblu, griffati Emil Gas, chiuderanno sabato 17 il loro girone d’andata nella sfida tutta reggiana del girone A, ospitando la Pallacanestro Correggio.