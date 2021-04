Fino a domenica 11 aprile Palazzo Ducale, immagine simbolo di Modena città di tappa, la Ghirlandina, l’ex Diurno di piazza Mazzini e le fontane del centro storico resteranno illuminate di rosa per ricordare la prossima partenza del Giro d’Italia 2021. I monumenti, infatti, sono colorati di rosa, in collaborazione con Hera Luce, da giovedì 8 aprile, a un mese esatto dal via alla Corsa che sarà dato a Torino.

L’immagine del Palazzo Ducale in rosa, come quelle degli altri monumenti illuminati nelle città di tappa, sarà pubblicata sul sito ufficiale del Giro d’Italia. L’Accademia è stata scelta come immagine simbolo di Modena poiché la partenza della quinta tappa della Corsa rosa, che porterà i corridori fino a Cattolica, avverrà da piazza Roma, mercoledì 12 maggio. Gli spazi per le strutture tecniche e il Villaggio commerciale saranno individuati, invece, tra piazza San Domenico e via Belle Arti. La partenza modenese del Giro e le iniziative collegate sono gestite dal Comune di Modena in collaborazione con la Fondazione di Modena.

In attesa del Giro, l’amministrazione comunale sta mettendo a punto un programma di iniziative diffuse, con attenzione alla sostenibilità ambientale, all’uso della bicicletta e alla riscoperta della città, da realizzare in collaborazione anche con le associazioni sportive, culturali e di promozione sociale, polisportive ed enti di promozione sportiva che hanno partecipato a un bando per presentare proposte.