Nella serata di lunedì, personale delle Volanti è intervenuto presso in supermercato di via Regina Margherita, in ausilio ad un agente della Polizia di Stato che, libero dal servizio, unitamente alla guardia giurata aveva fermato un soggetto intento a rubare alcune bottiglie di alcolici. L’uomo, bloccato dopo le barriere antitaccheggio, opponeva resistenza dapprima alla guardia giurata, sferrandogli un pugno, e successivamente all’operatore della Polizia di Stato.

L’uomo, privo di documenti di riconoscimento, veniva accompagnato presso gli uffici della Questura dove veniva identificato per C.M. cl. 2001 di nazionalità marocchina, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona, gravato da avviso orale del Questore reggiano e sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di San Polo d’Enza con l’obbligo di presentazione alla P.G.

Il giovane, al termine degli accertamenti, veniva tratto in arresto per i reati di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, false dichiarazioni a pubblico ufficiale e violazione dell’obbligo di dimora, quindi posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Emilia.