Ieri sera verso le 22.00, i Carabinieri dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sassuolo hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 40 enne marocchino, già noto alle forze di polizia.

Nel corso di un controllo espletato nell’ambito del servizio perlustrativo serale, i Carabinieri hanno rinvenuto nella sua autovettura due dosi di cocaina e una di hashish. Per lui e per un passeggero sono scattate anche le sanzioni previste per la violazione del divieto di mobilità previsto dalla normativa anti Covid.



