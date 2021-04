Nuvolosità variabile, di tipo alto e stratificato, con ampie zone di sereno sulle aree di pianura e con locali addensamenti sui rilievi. Assenza di precipitazioni. Temperature in aumento: minime comprese tra 3 e 5 gradi, valori leggermente inferiori nelle aree di pianura. Massime comprese tra 15 e 19 gradi. Venti deboli sud-occidentali con rinforzi lungo il crinale appenninico; sul settore costiero deboli da sud-est con locali rinforzi. Mare poco mosso, con moto ondoso in aumento dal pomeriggio, fino a mosso in serata.

(Arpae)