A Palagano, sulla strada provinciale 24 in località Pugnago, partiranno lunedì 12 aprile i lavori di ripristino della sede stradale e sistemazione del versante, ceduti lo scorso anno a causa di un movimento franoso. Nel tratto interessato dalla frana è attualmente presente un senso unico alternato regolato a vista, per garantire la transitabilità in condizioni di sicurezza.

Per consentire le lavorazioni verrà istituito un senso unico alternato con semaforo all’altezza del cantiere fino alla fine dei lavori, prevista per l’estate.

I lavori, che saranno eseguiti dalla ditta Stradedil srl di Palagano, prevedono la realizzazione di un muro di sostegno sul lato di valle sostenuto da due file di micropali e tiranti e la ricostruzione del corpo stradale danneggiato, per un investimento complessivo di 180mila euro, interamente finanziato con fondi regionali della Protezione civile messi a disposizione a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2019.