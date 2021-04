Al via nei prossimi giorni le iscrizioni ai servizi educativi per la prima infanzia di Maranello. Dal 12 al 25 aprile sarà possibile iscrivere i bambini e le bambine ai nidi d’infanzia e ai servizi Cestino dei Tesori, Spazio Bambini, Centro per Bambini e Famiglie e Primi Passi per l’anno educativo 2021-2022.

“Quelli per la prima infanzia sono tra i servizi fondamentali per la vita della nostra comunità, come l’emergenza sanitaria ancora in corso ha dimostrato”, afferma l’assessore all’istruzione Alessio Costetti. “Servizi importanti innanzitutto per i bambini, per la loro crescita individuale, per la capacità di creare relazioni significative con i coetanei e con gli adulti: sappiamo che i primi anni sono essenziali nello sviluppo della persona e da questo punto di vista i servizi per la prima infanzia possono rivelarsi decisivi. Questi sono anche servizi su cui genitori e nonni devono poter continuare a fare affidamento, anche per riuscire a conciliare le esigenze della vita familiare con il lavoro, tema che tocca in particolar modo le donne e che oggi appare quanto mai centrale. Nei mesi estivi dello scorso anno abbiamo investito per garantire a bambini ed educatori la frequenza degli spazi in sicurezza: è un impegno che proseguirà anche per il prossimo anno. In questo percorso abbiamo anche coinvolto i cittadini, ad esempio con un questionario rivolto sia ai genitori dei bambini che frequentano sia a quelli dei non iscritti: una indagine che ci ha permesso di ottenere informazioni utili sui servizi esistenti e su nuove proposte, nell’organizzazione dei servizi e nell’ambito della progettualità”.

In occasione delle nuove iscrizioni, a causa dell’emergenza sanitaria, con l’impossibilità di visite in presenza alle strutture, il Comune di Maranello propone un “open day virtuale”: sulla pagina Facebook e sul canale Youtube dell’amministrazione comunale è disponibile per genitori e famiglie un video in cui coordinatrici pedagogiche ed educatrici illustrano le caratteristiche degli spazi e dei servizi offerti.

Ecco nel dettaglio le caratteristiche dei servizi. Al nido d’infanzia, servizio educativo aperto ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, si iscrivono i nati nel 2019, 2020 e i bambini che nasceranno entro il 30 giugno 2021. Le modalità di frequenza prevedono il tempo pieno dalle 7.30 alle 16.30, il part-time dalle 7.30 alle 13.00/13.30 e il prolungamento orario dalle 16.30 alle 18.30. A Maranello i nidi d’infanzia sono tre (L’Aquilone, Le Coccinelle, Virgilia). Il Cestino dei Tesori è un servizio educativo con affido che ha l’intento di far vivere ai bambini, da 1 a 3 anni, un’esperienza di socializzazione all’interno di un contesto di gruppo. Il servizio è attivo presso uno o più nidi d’infanzia di Maranello, nei seguenti giorni ed orari: frequenza 3 mattine lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00; frequenza 2 mattine martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00; frequenza 2 pomeriggi: martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30. Lo Spazio Bambini è un servizio educativo integrativo rivolto a bambini dai 18 ai 36 mesi che non frequentano il nido d’infanzia (potrà essere esteso anche ai bambini a partire dai 12 mesi di età). E’ attivo presso il Nido L’Aquilone, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00, senza la somministrazione del pasto. Il Centro per Bambini e Famiglie “Biribicchio” accoglie bambini da 1 a 6 anni, accompagnati da adulti, funziona per gruppi che frequentano da settembre a luglio due volte alla settimana, presso il Centro per le Famiglie. Infine, il Servizio Primi Passi, gratuito, è pensato come sostegno alla genitorialità ed è rivolto ai bambini 0/12 mesi, accompagnati da un genitore. Funziona da settembre a luglio, il mercoledì dalle 16.30 alle 18.30, presso il Centro per le Famiglie. Le iscrizioni sono in modalità online sul sito del Comune. Per informazioni: Servizio Istruzione, tel. 0536 240.042.