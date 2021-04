Unioncamere Emilia-Romagna, nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network, promuove la partecipazione a una consultazione della Commissione europea che intende verificare l’interesse delle PMI a disporre di un servizio europeo gratuito di traduzione automatica del loro sito web, accertandone le esigenze e rilevandone l’opinione in merito ai benefici che l’accesso al servizio stesso potrebbe avere per lo sviluppo del loro business.

La Commissione europea vuole rendere più agevole ed economico per le PMI pubblicare il proprio sito web in diverse lingue, fornendo un meccanismo di traduzione automatica basato su eTranslation (https://bit.ly/38PEJmY), il sistema di traduzione automatizzata sviluppato per facilitare l’accesso ai servizi digitali comunitari, il cui utilizzo è stato di recente esteso a tutte le PMI europee.

L’iniziativa rientra tra le azioni della Commissione europea volte a supportare le PMI nel superamento di eventuali barriere linguistiche, che possono rappresentare un ostacolo per operare nel mercato unico, favorendo così gli scambi transfrontalieri. La traduzione automatica dei siti web può infatti migliorare il posizionamento delle aziende sui mercati esteri, sostenendo così la crescita del loro business a livello internazionale.

Per partecipare alla consultazione è possibile compilare, entro martedì 13 aprile 2021, il questionario online al link https://cutt.ly/lxqnYnM disponibile sul sito di Unioncamere Emilia-Romagna.

Le risposte saranno trasmesse alla Commissione Europea esclusivamente in forma anonima tramite apposita banca dati.

Le imprese interessate sono invitate – qualora non lo avessero già fatto – a provare lo strumento di traduzione elettronica eTranslation prima di completare il questionario, nell’ambito del quale potranno anche manifestare il proprio interesse ad essere coinvolte nella fase di test del servizio di traduzione dei siti web.

Per informazioni e invio questionari: Valentina Patano tel. 051-6377034 e-mail: simpler@rer.camcom.it