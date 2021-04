I Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia, ieri pomeriggio verso le 15.00 in paese, hanno tratto in arresto, in aggravamento di un precedente provvedimento restrittivo ai domiciliari, un 26enne del luogo. Il provvedimento è scattato a seguito di violazioni delle prescrizioni imposte con la precedente misura meno afflittiva, a lui applicata successivamente al suo arresto operato dai Carabinieri della Tenenza di Castelfranco il 1 aprile 2020 per rapina, lesioni personali e danneggiamento.



