Il primo appuntamento con Panizzi On Air per il mese di aprile accompagna i cittadini in un percorso che a Reggio Emilia dura da secoli e che ora inaugura un nuovo capitolo. Il tema è ampio e di enorme interesse storico e culturale, ma non solo: si parla di persone, di culture, di luoghi, di uno dei momenti più bui della storia del Novecento e di memoria. Venerdì 9 aprile alle ore 17 sui canali social della biblioteca Panizzi e di Istoreco, si racconta la storia dell’ebraismo a Reggio Emilia.

L’evento in streaming è realizzato in collaborazione con l’istituto storico Istoreco e si propone di ripercorrere la storia della radicatissima comunità ebraica ospitata per secoli dalla città di Reggio Emilia, attraverso la narrazione di diverse e preziose testimonianze lasciate nel corso del tempo e di nuovi progetti legati a questi temi. Un percorso tra passato, presente e futuro che ha come guide d’eccezione Alberto Ferraboschi, responsabile UOC Gestione Biblioteche, Matthias Durchfeld e Monica Barlettai di Istoreco.

I temi affrontati nel corso dell’evento affondano le radici nei luoghi e nelle testimonianze documentarie che ancora oggi rendono possibile accostarsi e approfondire la storia dell’ebraismo a Reggio Emilia. Tra queste, la Sinagoga di via dell’Aquila ha rappresentato senza dubbio il fondamentale cuore pulsante della vita comunitaria degli ebrei reggiani fino alla seconda guerra mondiale. Ora questo stesso luogo intriso di storia e memoria si prepara ad ospitare l’innovativo progetto culturale sull’ebraismo di Istoreco. Anche la biblioteca Panizzi è uno dei luoghi che raccoglie importanti testimonianze lasciate nella storia dalla comunità ebraica reggiana. In particolare, la biblioteca custodisce l’archivio della famiglia Levi, che rappresenta uno dei nodi cardine della conversazione a tre ospitata venerdì 9 aprile nell’ambito del ciclo Panizzi On Air.

L’incontro prende le mosse da una recente, positiva novità che ha riportato l’attenzione sui temi della storia della comunità ebraica e della memoria a Reggio: l’affidamento ad una consolidata istituzione reggiana, Istoreco – Istituto per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea, della gestione della Sinagoga, luogo di storia e memoria per eccellenza, ma anche potenziale officina di nuove proposte e pensieri rivolti al futuro della città.

L’evento è fruibile gratuitamente sulla pagina Facebook e sul canale Youtube della biblioteca Panizzi e sulla pagina Facebook di Istoreco, anche dopo la fine del collegamento in diretta.

Tutte le informazioni sull’evento e sulla rassegna sono sul sito: www.panizzi.comune.re.it