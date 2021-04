Castelnovo ne’ Monti, domani, giovedì 8 aprile, si provvederà alla sostituzione delle riscuotitrici automatiche collocate all’interno della sede ospedaliera in Via Roma 1.

A partire dalle ore 8.30 avverrà la sostituzione delle riscuotitrici, due collocate nella sede dell’Ospedale Sant’ Anna, nei pressi della Portineria – via Roma, 1 e una nei locali del Pronto Soccorso.

Gli interventi si protrarranno per l’intero arco della mattinata e comporteranno parziali rallentamenti delle operazioni di pagamento. Per garantire la massima sicurezza e il rispetto delle misure di distanziamento alcuni percorsi all’interno delle sede interessata potrebbero essere parzialmente modificati. L’Ausl si scusa per il disagio.