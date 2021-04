L’Inter la spunta anche contro il Sassuolo. Il recupero della ventottesima giornata a San Siro viene deciso dal primo gol di testa in stagione di Lukaku, il ventunesimo complessivo, e dal mancino di Lautaro Martinez. Inutile la rete di Traore’ per il 2-1 finale.

Ora la distanza sul Milan e’ di 11 punti mentre la Juventus rimane a -12 con il successo in contemporanea sul Napoli.

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6.5, De Vrij 6, Darmian 6;

Hakimi 5, Gagliardini 5.5 (25′ st Vecino 6), Eriksen 6 (14′ st Sensi 6), Barella 6, Young 6.5; Lautaro Martinez 7 (32′ st Sanchez sv), Lukaku 7.

In panchina: Padelli, Radu, Ranocchia, Vidal, D’Ambrosio, Pinamonti.

Allenatore: Conte 6.5.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 5.5; Toljan 5.5 (30′ st Haraslin 6), Chiriches 5.5 (45′ st Karamoko sv), Marlon 5.5, Rogerio 6 (30′ st Kyriakopoulos 6); Obiang 6, Maxime Lopez 5.5; Traore’ 7, Djuricic 6, Boga 6 (35′ st Oddei sv); Raspadori 6.

In panchina: Pegolo, Turati, Magnanelli, Peluso, Artioli, Piccinini, Saccani.

Allenatore: De Zerbi 6.

ARBITRO: Irrati di Pistoia 6.

RETI: 10′ pt Lukaku, 22′ st Lautaro Martinez, 40′ st Traore’.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti:

Consigli, Barella, Traore, Young, Maxime Lopez. Angoli: 1-8.

Recupero: 0′, 4′.