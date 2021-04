Sono in arrivo due nuovi laboratori per bambini dedicati all’osservazione guidata del cielo stellato in compagnia della “Casa delle Stelle”, il progetto di educazione ambientale patrocinato dal Comune di Castelnovo. Il primo appuntamento è programmato per sabato 10 aprile, alle ore 15, in modalità streaming online, e riguarderà l’osservazione e il riconoscimento delle principali costellazioni di inizio primavera.

Il secondo evento si terrà sabato 24 aprile, alle ore 15, sempre online, e avrà come tema l’osservazione del Sistema Solare. Entrambi gli appuntamenti prevedono una prima parte di proiezione stellare a cui seguirà una parte laboratoriale, durante la quale i bambini verrano guidati nella realizzazione di un lavoretto didattico-creativo inerente i temi trattati nella presentazione. A condurre i piccoli esploratori spaziali tra le meraviglie della volta celeste ci sarà Pierluigi Giacobazzi, divulgatore scientifico, astrofotografo e guida ambientale escursionistica. Per maggiori informazioni e iscrizioni si può consultare il sito web www.casadellestelle.com o scrivere direttamente a info@casadellestelle.com.