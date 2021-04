Sono sempre più allarmanti le indagini scientifiche che confermano il pesante costo psicologico che stanno pagando i giovani, e non solo loro, a seguito del prolungato periodo di restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19. Accanto alle conseguenze sociali, sanitarie ed economiche l’emergenza sanitaria da Covid-19 sta mettendo a dura prova le nostre vite e la nostra quotidianità ormai da più di un anno.

Consapevole dell’importante impatto psicologico che le misure di distanziamento sociale ed il lockdown possono avere su studenti e studentesse il CUG – Comitato Unico di Garanzia di Unimore, si è fatto lodevolmente promotore di un ciclo di seminari dedicati ad approfondire le conseguenze psicologiche della pandemia sui giovani.

I seminari, proposti in modalità online, hanno l’obiettivo di offrire alla popolazione studentesca dell’Università di Modena e Reggio Emilia uno spazio di confronto con esperte ed esperti per meglio comprendere i molteplici aspetti che il disagio psicologico può assumere e ricevere consigli pratici per superare questo momento di difficoltà.

Dopo un primo seminario svoltosi nei giorni scorsi su “Conseguenze psicologiche della pandemia da Covid-19 nei giovani: evidenze dal Servizio di Sostegno Psicologico e dall’attività clinica dello psicoterapeuta” (visibile sul sito del CUG Unimore – http://www.cug.unimore.it/site/home/articolo350058828.html), ora il CUG propone due ulteriori appuntamenti si terranno nel mese di aprile.

In particolare, mercoledì 7 aprile 2021 alle ore 17.30 si terrà il seminario “Dal disagio alla patologia: i riferimenti diagnostici”, che si avvarrà come relatrici/tori della Prof.ssa Silvia Ferrari del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze e dei medici in formazione specialistica psichiatrica Dott.ssa Anna Cutino, Dott.ssa Laura Valeo e Dott. Gianluca Fiore di Unimore. L’evento potrà essere seguito al link https://centroedunova.clickmeeting.com/dal-disagio-alla-patologia-i-riferimenti-diagnostici)

Il secondo conclusivo appuntamento sarà invece martedì 27 aprile 2021 con il seminario su “Consigli pratici per contrastare lo stress attraverso corretti stili di vita”, che avrà come relatrici/tori le Proff. Anna Vittoria Mattioli e Milena Nasi del Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa di Unimore, ed il Prof. Massimo Venturelli del Dipartimento di Neuroscienze Biomedicina e Scienze del Movimento, dell’Università di Verona.

Tutti quanti i seminari saranno introdotti e coordinati dalla Presidentessa del CUG Prof.ssa Claudia Canali.

A quanti seguiranno gli incontri potrà essere rilasciato un attestato di partecipazione: a tal fine si ricorda di collegarsi individualmente utilizzando i propri dati.

Ulteriori informazioni e le registrazioni degli eventi a cura del Centro Interateneo Edunova saranno disponibili sul sito del CUG http://www.cug.unimore.it.