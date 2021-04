Il Consiglio comunale di Mirandola conta tra le sue file un nuovo consigliere: è Emanuele Zanoni, primo dei non eletti per il Gruppo Lega per Salvini Premier in occasione della passata tornata elettorale amministrativa del maggio 2019. Zanoni, subentra al Consigliere Alessandro Bergamini, dimissionario dall’incarico.

Emanuele Zanoni, 34 anni, ha esordito in occasione dell’ultimo Consiglio comunale del 30 marzo 2021. Prenderà il posto di Bergamini nella commissione 1, la commissione bilancio come membro effettivo.

A Zanoni, il benvenuto con l’augurio di buon lavoro da parte del Sindaco di Mirandola Alberto Greco, del presidente del Consiglio comunale Selena De Biaggi, degli Assessori, del Capogruppo del Gruppo Lega per Salvini Premier, On. Guglielmo Golinelli e di tutti gli altri consiglieri.