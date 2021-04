Dalle 8 alle 12 di giovedì 8 aprile, nell’ambito di un intervento teso a migliorare la rete idrica posta in via dei Carrettieri, realizzato da Hera, sarà necessario sospendere l’erogazione dell’acqua alle circa 60 utenze poste nelle vie limitrofe e, in particolare, a quelle presenti invia dell’Artigianato; via degli Arrotini; via degli Ombrellai; via degli Stagnini; via degli Spazzacamini; via dei Calzolai; via dei Carrettieri; via dei Falegnami; via dei Fornai; via dei Mugnai; via dei Sarti; via dei Tintori.

Per consentire la realizzazione del cantiere, in via dei Carrettieri sarà inoltre necessario realizzare un restringimento di carreggiata.